29 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 января 2026
29 января 2026
29 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Сеть кафе "Арома" повышает цены на выпечку и кофе

время публикации: 29 января 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 18:26
Сеть кафе "Арома" повышает цены на выпечку и кофе
Nati Shohat/Flash90

Популярная израильская сеть кафе "Арома" объявила о повышении цен на часть своего меню со вторника, 3 февраля.

Комплект "кофе плюс выпечка" подорожает во всех регионах на один шекель – с 24 до 25 шекелей в Эйлате, с 25 до 26 шекелей в остальных районах страны кроме Тель-Авива, с 26 до 27 шекелей в Тель-Авиве.

Основные кофейные напитки, включая капучино и американо, также подорожают на один шекель.

В категории выпечки подорожания составят 2-3 шекеля.

Средний рост цен всего меню составил 2%, средний рост цен на подорожавшие продукты составил 12%.

В прошлый раз сеть повышала цены год назад, в январе 2025 года.

