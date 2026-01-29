Сеть кафе "Арома" повышает цены на выпечку и кофе

Популярная израильская сеть кафе "Арома" объявила о повышении цен на часть своего меню со вторника, 3 февраля.

Комплект "кофе плюс выпечка" подорожает во всех регионах на один шекель – с 24 до 25 шекелей в Эйлате, с 25 до 26 шекелей в остальных районах страны кроме Тель-Авива, с 26 до 27 шекелей в Тель-Авиве.

Основные кофейные напитки, включая капучино и американо, также подорожают на один шекель.

В категории выпечки подорожания составят 2-3 шекеля.

Средний рост цен всего меню составил 2%, средний рост цен на подорожавшие продукты составил 12%.

В прошлый раз сеть повышала цены год назад, в январе 2025 года.