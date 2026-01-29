x
29 января 2026
Экономика

Сомали не разрешает "Аркии" летать в Таиланд через свое воздушное пространство

Авиация
Таиланд
Сомали
Сомалиленд
время публикации: 29 января 2026 г., 18:04 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 18:04
Сомали не разрешает "Аркии" летать в Таиланд через свое воздушное пространство
Yossi Aloni/Flash90

Израильская авиакомпания "Аркия" сообщила, что правительство Сомали не дало разрешение на пролет авиакомпании через свое воздушное пространство на пути в Таиланд.

Компания обновляет разрешения на пролет на ежемесячной основе и, согласно сообщению, если разрешение не будет получено в ближайшие дни, будет вынуждена изменить маршрут полетов в Юго-Восточную Азию, однако это не окажет никакого влияния на пассажиров.

В "Аркиа" подчеркнули, что вопрос передан соответствующим органам, включая Управление гражданской авиации Израиля и Министерство иностранных дел.

Следует отметить, что авиакомпания "Эль-Аль", также летающая в Таиланд, обновляет разрешения на ежегодной основе и действующее разрешение истечет в марте, после чего "Эль-Аль" тоже может столкнуться с необходимостью изменить маршрут.

Напомним, что в декабре 2025 года Израиль объявил о формальном признании Сомалиленда суверенным и независимым государством, что вызвало острое недовольство в Сомали.

