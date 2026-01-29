Кнессет утвердил в первом чтении законопроект "экономической программы" на 2026 год

Кнессет на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект "Об экономической программе (поправки к законодательству для реализации экономической политики на бюджетный 2026 год)". За инициативу проголосовали 59 депутатов, против – 54.

В разделе "Цель закона" указано, что документ призван "внести изменения в различные законы и установить дополнительные положения" – в том числе для повышения уровня жизни в Израиле, укрепления экономического роста, увеличения занятости и производительности, а также снижения стоимости жизни.

Этот законопроект относится к пакету бюджетного законодательства, который сопровождает принятие государственного бюджета и определяет механизмы распределения средств и реализацию реформ. После первого чтения документ будет направлен на дальнейшую проработку в комиссиях Кнессета перед вторым и третьим чтениями.

Ранее Кнессет одобрил государственный бюджет на 2026 год в первом чтении.