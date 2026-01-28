Кнессет одобрил государственный бюджет на 2026 год в первом чтении

На пленарном заседании Кнессета состоялось голосование по бюджету на 2026 год в первом чтении. Законопроект поддержали 62 парламентария, были против - 55.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что во время голосования отсутствовали председатель партии ШАС Арье Дери и депутат от "Ликуда" Элиягу Ревиво.

Правительство обязано утвердить бюджет во втором и третьем чтениях до 31 марта.

Накануне голосования в Кнессете состоялась встреча главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаза Бисмута с юридическим советником комиссии адвокатом Мири Френкель-Шор и представителями двух ультраортодоксальных партий ШАС и "Дегель а-Тора". Ультраортодоксальные партии требовали гарантий, что в закон о призыве не войдут неустраивающие их параграфы, в обмен на их голоса во время голосования по бюджету в первом чтении.

После этой встречи стало известно, что религиозные партии, за исключением двух депутатов от "Агудат Исраэль" - Ицхака Гольдкнопфа и Яакова Тесслера, поддержат бюджет.