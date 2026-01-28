x
28 января 2026
|
последняя новость: 00:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 00:34
29 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет одобрил государственный бюджет на 2026 год в первом чтении

Бюджет
Кнессет
время публикации: 28 января 2026 г., 23:52 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 00:24
Кнессет одобрил государственный бюджет на 2026 год в первом чтении
Olivier Fitoussi/Flash90

На пленарном заседании Кнессета состоялось голосование по бюджету на 2026 год в первом чтении. Законопроект поддержали 62 парламентария, были против - 55.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что во время голосования отсутствовали председатель партии ШАС Арье Дери и депутат от "Ликуда" Элиягу Ревиво.

Правительство обязано утвердить бюджет во втором и третьем чтениях до 31 марта.

Накануне голосования в Кнессете состоялась встреча главы комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаза Бисмута с юридическим советником комиссии адвокатом Мири Френкель-Шор и представителями двух ультраортодоксальных партий ШАС и "Дегель а-Тора". Ультраортодоксальные партии требовали гарантий, что в закон о призыве не войдут неустраивающие их параграфы, в обмен на их голоса во время голосования по бюджету в первом чтении.

После этой встречи стало известно, что религиозные партии, за исключением двух депутатов от "Агудат Исраэль" - Ицхака Гольдкнопфа и Яакова Тесслера, поддержат бюджет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 января 2026

С начала года зарплаты депутатов Кнессета выросли более чем на 4 тысячи шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 января 2026

В Кнессете проходит решающая встреча по закону о призыве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 января 2026

СМИ: ШАС и "Дегель а-Тора" приняли решение голосовать за бюджет в первом чтении