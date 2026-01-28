x
28 января 2026
|
последняя новость: 22:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 22:26
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Зарплаты депутатов Кнессета выросли более чем на 4 тысячи шекелей

Кнессет
время публикации: 28 января 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 21:35
Зарплаты депутатов Кнессета выросли более чем на 4 тысячи шекелей
Chaim Goldberg/Flash90

С начала этого года зарплаты депутатов Кнессета выросли более чем на 4 тысячи шекелей по сравнению с 2023 годом, когда было принято решение заморозить индексацию зарплат. Повышение произошло автоматически после окончания срока действия закона о заморозке индексации.

С 1 января зарплата спикера Кнессета составляет 61491 шекелей (до повышения – 55812 шекелей), главы парламентской оппозиции – 54957 шекелей (до повышения – 49850 шекелей), вице-спикера и главы парламентской комиссии – 51359 шекелей (до повышения – 46567 шекелей), депутата Кнессета – 48739 (до повышения – 44176 шекелей).

Речь идет об автоматической индексации зарплат с учетом инфляции и роста средней зарплаты по стране.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал нежелание парламентариев отказаться от индексации. "Депутаты Кнессета сегодня повысили себе зарплату на 4563 шекеля, чтобы компенсировать рост цен. Только почему они бросают остальных граждан Израиля? Почему это правительство не сделало ничего, чтобы помочь гражданам справиться с этим безумным ростом цен?".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 декабря 2024

Кнессет утвердил отмену индексации зарплат высших госчиновников
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 января 2024

Кнессет вернет в казну еще 121 миллион шекелей на покрытие военных расходов государства
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 декабря 2023

Отменена автоматическая индексация зарплат депутатов на 2024 год
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 января 2018

Финкомиссия Кнессета рассмотрит привязку зарплат министров к зарплатам депутатов