С начала этого года зарплаты депутатов Кнессета выросли более чем на 4 тысячи шекелей по сравнению с 2023 годом, когда было принято решение заморозить индексацию зарплат. Повышение произошло автоматически после окончания срока действия закона о заморозке индексации.

С 1 января зарплата спикера Кнессета составляет 61491 шекелей (до повышения – 55812 шекелей), главы парламентской оппозиции – 54957 шекелей (до повышения – 49850 шекелей), вице-спикера и главы парламентской комиссии – 51359 шекелей (до повышения – 46567 шекелей), депутата Кнессета – 48739 (до повышения – 44176 шекелей).

Речь идет об автоматической индексации зарплат с учетом инфляции и роста средней зарплаты по стране.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет раскритиковал нежелание парламентариев отказаться от индексации. "Депутаты Кнессета сегодня повысили себе зарплату на 4563 шекеля, чтобы компенсировать рост цен. Только почему они бросают остальных граждан Израиля? Почему это правительство не сделало ничего, чтобы помочь гражданам справиться с этим безумным ростом цен?".