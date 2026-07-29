Курсы валют в Израиле на 29 июля 2026 года: курс доллара не изменился, евро подорожал
время публикации: 29 июля 2026 г., 15:30 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 15:30
Курсы валют в Израиле на 29 июля 2026 года: курс доллара не изменился, евро подорожал
0:00 0:00
Банк Израиля сообщает, что в среду, 29 июля, валютные торги завершились повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, курс доллара остался на прежнем уровне.
Курс доллара остался на уровне 3,058 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,224% и составил 3,483 шекеля за €1.