Reuters: хуситы хотят ввести пошлину за проход судов через Баб-аль-Мандебский пролив

Как сообщает агентство Reuters, действующие в Йемене хуситы рассматривают возможность ввода пошлины за использование Баб-аль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном. Через пролив проходит морской путь из Азии в Средиземное море.

Региональные источники сообщили агентству, что дата введения пошлины еще не определена. При этом отмечается, что китайские суда от платы будут освобождены. Агентство напоминает, что неделю назад проиранская группировка объявила о морской блокаде Саудовской Аравии.

Согласно собеседникам агентства, цель этой меры – повысить давление на США и нормализовать практику взимания платы за пересечение проливов. Вопрос обсуждался с представителями иранского руководства делегацией, прибывшей на похороны атоллы Али Хаменеи.