На шоссе №4 возле развязки Явне под колесами автомобиля погиб пешеход
время публикации: 29 июля 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 13:56
На шоссе №4 возле развязки Явне под колесами автомобиля погиб пешеход
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Автомобиль сбил пешехода на 4-м шоссе возле развязки Явне. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 50 лет, с множественными травмами и без признаков жизни.
Попытки реанимации успехом не увенчались, и медики были вынуждены констатировать смерть пешехода на месте происшествия.