На шоссе №4 возле развязки Явне под колесами автомобиля погиб пешеход

Автомобиль сбил пешехода на 4-м шоссе возле развязки Явне. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 50 лет, с множественными травмами и без признаков жизни.

Попытки реанимации успехом не увенчались, и медики были вынуждены констатировать смерть пешехода на месте происшествия.