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Министр обороны Латвии: "Нападение России на NATO сейчас невозможно"

Россия
Латвия
Война в Украине
NATO
время публикации: 29 июля 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 15:48
Министр обороны Латвии: "Нападение России на NATO сейчас невозможно"
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Министр обороны Латвии: "Нападение России на NATO сейчас невозможно"
AP Photo/Virginia Mayo

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис заявил в интервью агентству LETA, что в настоящий момент Россия неспособна совершить прямую конвенциональную агрессию против государств Североатлантического альянса.

По его словам, Россия увязла в Украине, которая также наносит эффективные удары по российскому тылу. Перед вторжением необходимо сосредоточить силы, что требует времени и позволяет подготовиться к отражению агрессии. При этом, говорит он, войска для подобной операции пришлось бы снимать с украинского фронта, тем самым оголив его и открыв перед ВСУ новые оперативные возможности.

"Может ли Россия позволить себе воевать на два фронта? Это будет стратегической ошибкой. Уже нападение на Украину – стратегическая ошибка и просчет. Поэтому в ближайшее время Россия не сможет сделать ничего подобного. Я говорю это не только для того, чтобы успокоить", - цитирует его Delfi.

Министр предупредил, что Россия будет устраивать провокации – такие, как попытки прорыва границы нелегальными мигрантами. Однако в случае появления "зеленых человечков" или проникновения в воздушное пространство Латвии российских беспилотников эти угрозы будут нейтрализованы.

Мир
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