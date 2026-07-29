Подписано коллективное соглашение для пожарных: повышение зарплат и защита на шесть лет

После нескольких лет переговоров Всеобщая федерация профсоюзов Гистадрут, министерство финансов, министерство национальной безопасности и профсоюз пожарных "Кабаут ве-Ацала" подписали новый коллективный договор, рассчитанный на шесть лет. Документ предусматривает масштабное обновление условий службы для сотрудников Пожарно-спасательной службы Израиля – от начинающих спасателей до офицерского состава и работников штабных подразделений.

Новое соглашение затрагивает сразу несколько ключевых направлений: систему оплаты труда, социальные гарантии, пенсионное обеспечение, страховую защиту и условия прохождения службы, сообщает пресс-служба Гистадрута.

Одним из главных изменений стало повышение заработной платы молодых сотрудников. Для новых работников полностью пересмотрена структура окладов, благодаря чему ежемесячная прибавка к базовой зарплате составит несколько тысяч шекелей.

Существенно увеличатся доходы и у сотрудников штабных подразделений. В зависимости от должности размер ежемесячных надбавок составит от 700 до 2600 шекелей. Отдельные выплаты предусмотрены для работников категории "Поколение Б" – они будут ежемесячно получать дополнительно от 450 до 550 шекелей.

Особое внимание в соглашении уделено сотрудникам категории "Поколение А". Для них предусмотрены улучшенные пенсионные условия и выходные пособия, размер которых может достигать сотен тысяч шекелей.

Впервые на уровне коллективного договора подробно урегулирован порядок перевода сотрудников со сменного режима работы на дневной график в случаях, когда причиной становятся производственные травмы, заболевания или профессиональное выгорание. Кроме того, государство возьмет на себя расходы по страхованию работников на случай утраты трудоспособности.

Еще одной мерой поддержки станут единовременные денежные выплаты, которые получат все действующие сотрудники сразу после подписания нового соглашения.

Подписание договора совпало с заметным увеличением финансирования Пожарно-спасательной службы Израиля. За последний год бюджет ведомства вырос на 480 млн шекелей. Дополнительные средства планируется направить не только на улучшение условий службы личного состава, но и на дальнейшее техническое оснащение подразделений. В частности, речь идет о закупке сотен квадроциклов, приобретении трех новых противопожарных вертолетов и строительстве современных пожарных станций.