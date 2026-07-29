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Израиль

Резервист секретного подразделения обвиняется в работе на иранскую разведку

Прокуратура
Иран
шпионаж
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:01 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:10
Резервист секретного подразделения обвиняется в работе на иранскую разведку
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Резервист секретного подразделения обвиняется в работе на иранскую разведку
Пресс-служба полиции Израиля

Суд разрешил к публикацию информацию о том, что 16 июля государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против гражданина Израиля, проходившего срочную и резервистскую службу в секретном подразделении. Ему инкриминируются контакты с иностранным агентом и попытка передачи информации врагу в военное время.

Суд частично отменил действовавший по делу полный запрет на публикацию, разрешив обнародовать только сведения, содержащиеся в настоящем сообщении.

Расследование, которое проводил отдел безопасности министерства обороны совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК), установило, что обвиняемый поддерживал связь с человеком, представившимся сотрудником иранской разведки. На определенном этапе ему также предложили содействовать вербовке военнослужащего для установления контакта с этими структурами.

Службы безопасности вновь предупреждают израильтян об опасности любых контактов с иностранными структурами из враждебных государств, а также с неизвестными лицами. Граждан призывают сообщать в правоохранительные органы о любых подозрительных или необычных контактах.

Остальные обстоятельства дела, а также личности фигурантов остаются засекреченными в соответствии с судебным запретом на публикацию.

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