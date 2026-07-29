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Мир

В России осуждена за государственную измену журналистка Дарья Шипачева

Россия
Суд
Война в Украине
время публикации: 29 июля 2026 г., 14:56 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 14:57
В России осуждена за государственную измену журналистка Дарья Шипачева
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В России осуждена за государственную измену журналистка Дарья Шипачева
AP Photo/Kirill Zarubin

Московский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы журналистку Дарью Шипачеву по обвинению в государственной измене. Ее также обязали выплатить штраф в размере 300000 рублей.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, и его подробности неизвестны. Однако, как сообщается, основанием для обвинения стал денежный перевод в Украину. Поскольку Шипачева признала вину, суд приговорил ее к минимальному наказанию, предусмотренному данной статьей.

Журналистка специализируется на научной и медицинской тематике и сотрудничала, в том числе, с РБК и Lenta.ru. Она была арестована весной 2025 года и пошла на соглашение с обвинением.

Мир
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