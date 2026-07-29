x
29 июля 2026
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 17:01
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"А-Йом": США будут управлять производством бетона для закачки его в туннели в секторе Газы

Газа
время публикации: 29 июля 2026 г., 15:57 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 15:57
"А-Йом": США будут управлять производством бетона для закачки его в туннели в секторе Газы
0:00 0:00
"А-Йом": США будут управлять производством бетона для закачки его в туннели в секторе Газы
AP Photo/Julio Cortez

США совместно с Израилем продвигают строительство четырех дополнительных бетонных заводов в районе, граничащем с сектором Газы. Как сообщает "А-Йом", перед началом работ по восстановлению инфраструктуры и зданий в секторе Газы планируется заблокировать все террористические туннели при помощи закачанного в них под давлением бетона. Бетон требуется и для строительства огромной американской военной базы, предназначенной для международных сил стабилизации.

По данным издания, в настоящее время работы по заполнению туннелей сталкиваются с финансовыми трудностями. Из-за бюджетных ограничений действующие бетонные заводы еженедельно приостанавливают работу, что существенно замедляет уничтожение подземной инфраструктуры. Кроме того, утверждается, что у ЦАХАЛа отсутствует комплексный план по ликвидации всех обнаруженных туннелей, а работы ведутся в зависимости от доступного финансирования.

В рамках передачи США полномочий по финансированию и эксплуатации бетонных заводов их сотрудники уже получили уведомления о переходе под американское руководство, которое будет отвечать за их оплату труда и управление предприятиями.

Издание отмечает, что речь не идет о восстановлении сектора Газы, поэтому, по версии американской стороны, эти работы не подпадают под ограничения, связанные со вторым этапом американского плана из 20 пунктов.

Как пишет газета, для уничтожения глубоких укрепленных туннелей применяется технология закачки жидкого бетона под высоким давлением. Так, при ликвидации крупного туннеля в Рафиахе, где удерживался погибший офицер ЦАХАЛа Адар Голдин, инженерные подразделения использовали более 30000 кубометров бетона. Для заполнения другого туннеля на севере сектора было закачано около 20000 кубометров герметизирующего материала через специально проложенную систему трубопроводов.

Сейчас бетон поставляют два завода – в Керем-Шаломе и Нахаль-Озе, однако их производственных мощностей уже недостаточно. Дополнительный спрос создает строительство крупной американской базы возле лагеря Реим, где должны разместиться совместные штабы по координации ситуации в секторе Газы после ХАМАСа, а также командование международных сил стабилизации.

Форум "Отеф Исраэль", представляющий жителей населенных пунктов в окрестностях сектора Газы, выразил возмущение происходящим, подчеркнув, что это решение выглядит как начало "ползучего восстановления" сектора и постепенной передачи контроля американской администрации, несмотря на то что ХАМАС не разоружен.

По мнению форума, любое продвижение реализации соглашений до полного разоружения ХАМАСа представляет угрозу безопасности Государства Израиль и способствует усилению террористической организации.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2026

ЦАХАЛ залил бетоном туннель, в котором ХАМАС удерживал тело лейтенанта Адара Голдина. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 декабря 2025

ЦАХАЛ уничтожил более 4 км туннелей на севере Газы. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2025

"Кан-11": ЦАХАЛ начал подготовку к созданию "Новой Газы"
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 26 августа 2025

ЦАХАЛ уничтожил туннели в центре сектора Газы. Фото, видео