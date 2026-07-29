"А-Йом": США будут управлять производством бетона для закачки его в туннели в секторе Газы

США совместно с Израилем продвигают строительство четырех дополнительных бетонных заводов в районе, граничащем с сектором Газы. Как сообщает "А-Йом", перед началом работ по восстановлению инфраструктуры и зданий в секторе Газы планируется заблокировать все террористические туннели при помощи закачанного в них под давлением бетона. Бетон требуется и для строительства огромной американской военной базы, предназначенной для международных сил стабилизации.

По данным издания, в настоящее время работы по заполнению туннелей сталкиваются с финансовыми трудностями. Из-за бюджетных ограничений действующие бетонные заводы еженедельно приостанавливают работу, что существенно замедляет уничтожение подземной инфраструктуры. Кроме того, утверждается, что у ЦАХАЛа отсутствует комплексный план по ликвидации всех обнаруженных туннелей, а работы ведутся в зависимости от доступного финансирования.

В рамках передачи США полномочий по финансированию и эксплуатации бетонных заводов их сотрудники уже получили уведомления о переходе под американское руководство, которое будет отвечать за их оплату труда и управление предприятиями.

Издание отмечает, что речь не идет о восстановлении сектора Газы, поэтому, по версии американской стороны, эти работы не подпадают под ограничения, связанные со вторым этапом американского плана из 20 пунктов.

Как пишет газета, для уничтожения глубоких укрепленных туннелей применяется технология закачки жидкого бетона под высоким давлением. Так, при ликвидации крупного туннеля в Рафиахе, где удерживался погибший офицер ЦАХАЛа Адар Голдин, инженерные подразделения использовали более 30000 кубометров бетона. Для заполнения другого туннеля на севере сектора было закачано около 20000 кубометров герметизирующего материала через специально проложенную систему трубопроводов.

Сейчас бетон поставляют два завода – в Керем-Шаломе и Нахаль-Озе, однако их производственных мощностей уже недостаточно. Дополнительный спрос создает строительство крупной американской базы возле лагеря Реим, где должны разместиться совместные штабы по координации ситуации в секторе Газы после ХАМАСа, а также командование международных сил стабилизации.

Форум "Отеф Исраэль", представляющий жителей населенных пунктов в окрестностях сектора Газы, выразил возмущение происходящим, подчеркнув, что это решение выглядит как начало "ползучего восстановления" сектора и постепенной передачи контроля американской администрации, несмотря на то что ХАМАС не разоружен.

По мнению форума, любое продвижение реализации соглашений до полного разоружения ХАМАСа представляет угрозу безопасности Государства Израиль и способствует усилению террористической организации.