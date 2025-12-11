x
11 декабря 2025
Экономика

Трамп вводит "золотую карту": вид на жительство в США за миллион долларов

США
Дональд Трамп
время публикации: 11 декабря 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 12:32
Трамп вводит "золотую карту": вид на жительство в США за миллион долларов
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп объявил о старте визовой программы "золотая карта", предоставляющей состоятельным иностранцам заплатить миллион долларов, чтобы в кратчайший срок получить вид на жительство в США, а в дальнейшем – и гражданство.

Компаниям, которые хотят привезти в Соединенные Штаты иностранного работника, по этой процедуре придется заплатить два миллиона долларов. При этом 15000 долларов уплачивается при записи на сайте, остальное – после получения положительного ответа.

"Это очень радостное события и для меня, и для нашей страны. Мы запускаем "золотую карту Трампа"", – сообщил американский президент, отметив, что поступающие средства, которые составят огромные суммы, поступят в распоряжение федерального правительства.

Вводится также ежегодный сбора в размере 100000 долларов за визы H-1B, предназначенные для высококвалифицированных иностранных работников. Данная мера носит ограничительный характер, ее цель – заставить американские компании брать на работу граждан США.

