Трамп вводит "золотую карту": вид на жительство в США за миллион долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о старте визовой программы "золотая карта", предоставляющей состоятельным иностранцам заплатить миллион долларов, чтобы в кратчайший срок получить вид на жительство в США, а в дальнейшем – и гражданство.

Компаниям, которые хотят привезти в Соединенные Штаты иностранного работника, по этой процедуре придется заплатить два миллиона долларов. При этом 15000 долларов уплачивается при записи на сайте, остальное – после получения положительного ответа.

"Это очень радостное события и для меня, и для нашей страны. Мы запускаем "золотую карту Трампа"", – сообщил американский президент, отметив, что поступающие средства, которые составят огромные суммы, поступят в распоряжение федерального правительства.

Вводится также ежегодный сбора в размере 100000 долларов за визы H-1B, предназначенные для высококвалифицированных иностранных работников. Данная мера носит ограничительный характер, ее цель – заставить американские компании брать на работу граждан США.