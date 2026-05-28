Meta запускает платную подписку на Facebook, Instagram и Whatsapp

Корпорация Meta объявила о запуске подписочного сервиса под брендом "Meta One", а также тарифов "Plus" для своих флагманских платформ.

Компания предлагает расширенные платные функции для Instagram, Facebook и WhatsApp, которыми в совокупности пользуются почти четыре миллиарда человек ежемесячно.

Подписка Instagram Plus дает пользователям возможность отслеживать повторные просмотры "сторис" и продлевать срок их жизни сверх стандартных 24 часов. Эти инструменты ориентированы прежде всего на создателей контента и тех, кто ведет личный или корпоративный бренд в сети.

WhatsApp Plus обойдется пользователям в 2,99 доллара в месяц. За эту сумму подписчики получат наборы оформления интерфейса, кастомные рингтоны и расширенное закрепление чатов. Базовая версия приложения при этом остается бесплатной.

Новый подписочный бренд Meta One охватывает также возможности искусственного интеллекта - расширенные вычислительные мощности и более сложные функции обработки данных.

Базовые инструменты ИИ при этом остаются в свободном доступе. Бесплатный пользовательский опыт в приложениях компании формально сохраняется в неизменном виде.