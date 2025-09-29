"Эгед" запускает в Бейт-Шемеше первый в Израиле проект жилья над терминалом электробусов

Новые владельцы автобусной компании "Эгед" запускают первый в Израиле мультиюз-проект: над паркингом для 20 электробусов, общественным терминалом и коммерческими площадями в Бейт-Шемеше возведут два 9-этажных жилых дома примерно на 120 квартир.

По данным "Калькалиста", стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов шекелей.

В руководстве "Эгеда" говорят, что компания продвигает еще пять подобных проектов "на сотни квартир" – в том числе в Иерусалиме, Хайфе, Ашдоде.

Подобные проекты реализуются в городах с дефицитом земли под строительство и транспортные терминалы.