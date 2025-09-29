"Эгед" запускает в Бейт-Шемеше первый в Израиле проект жилья над терминалом электробусов
время публикации: 29 сентября 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 06:48
Новые владельцы автобусной компании "Эгед" запускают первый в Израиле мультиюз-проект: над паркингом для 20 электробусов, общественным терминалом и коммерческими площадями в Бейт-Шемеше возведут два 9-этажных жилых дома примерно на 120 квартир.
По данным "Калькалиста", стоимость проекта оценивается примерно в 200 миллионов шекелей.
В руководстве "Эгеда" говорят, что компания продвигает еще пять подобных проектов "на сотни квартир" – в том числе в Иерусалиме, Хайфе, Ашдоде.
Подобные проекты реализуются в городах с дефицитом земли под строительство и транспортные терминалы.