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Экономика

Канадцы сократили расходы на поездки в США на $3,3 млрд после возвращения Трампа

Канада
Дональд Трамп
Туризм
время публикации: 02 августа 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 14:30
Канадцы сократили расходы на поездки в США на $3,3 млрд после возвращения Трампа
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Канадцы сократили расходы на поездки в США на $3,3 млрд после возвращения Трампа
AP Photo/David Zalubowski

Канадцы стали значительно реже ездить в США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По данным Статистического управления Канады, в 2025 году жители страны потратили на поездки в Соединенные Штаты на 3,3 млрд долларов меньше, чем годом ранее, пишет The Guardian.

При этом общий интерес к зарубежным путешествиям не снизился – вместо США канадцы все чаще выбирали другие направления. Расходы на поездки в страны за пределами США выросли до 22,8 млрд долларов. Особенно заметно увеличилось число путешествий в Европу и Азию.

Авторы исследования связывают эту тенденцию с изменением отношения канадцев к США после прихода новой американской администрации, введения политики "Америка прежде всего", торговых пошлин и заявлений Трампа о возможном присоединении Канады.

Количество поездок из Канады в США как на автомобиле, так и на самолете сократилось примерно на четверть по сравнению с 2024 годом. Наиболее сильное падение пришлось на июль 2025 года, когда число пересечений границы уменьшилось почти на треть. По данным статистического ведомства, это стало самым продолжительным спадом за всю историю наблюдений. Предварительные данные за 2026 год показывают, что интерес канадцев к поездкам в США остается на низком уровне.

Экономика
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