"Гаарец": из-за детей гастарбайтеров в двух школах Тель-Авива возникла расовая сегрегация

Верховный суд отклонил петицию родителей, требовавших закрыть тель-авивские школы "Бялик" и "Ганим" на юге Тель-Авива, однако признал, что концентрация детей иностранных граждан и лиц без официального статуса в этих школах привела к расовой сегрегации в системе обязательного образования.

Как сообщает в воскресенье 2 августа "Гаарец, судьи Алекс Штейн, Ицхак Амит и Гила Кнафи-Штайниц обязали муниципалитет Тель-Авива и министерство образования интегрировать этих учеников в другие школы города.

В вердикте судьи указали также, что с момента рассмотрения вопроса окружным судом Тель-Авива ситуация изменилась. По данным муниципалитета, 47% детей без официального статуса, обучающихся в начальной школе, уже интегрированы в различные школы города благодаря реализуемой программе, а также в связи с отъездом многих семей мигрантов из Тель-Авива и Израиля.

Верховный суд подчеркнул, что на муниципалитете и министерстве образования лежит активная обязанность по интеграции таких детей. В качестве возможных решений названы расширение зон регистрации в школы, контролируемый выбор учебных заведений и расширение системы школьных перевозок. Суд также указал, что реализация подобных мер может потребовать от министра просвещения внесения изменений в действующие правила регистрации учащихся.

Несмотря на то, что петиция была отклонена, суд обязал муниципалитет Тель-Авива и министерство образования выплатить заявителям 30 тысяч шекелей судебных расходов. Представители истцов приветствовали решение суда, заявив, что оно впервые прямо признает существование расовой сегрегации в системе обязательного образования Тель-Авива и подтверждает обязанность государства активно обеспечивать интеграцию учащихся.