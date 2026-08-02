В ДТП на Голанских высотах погиб мужчина, еще девять человек получили травмы
время публикации: 02 августа 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 16:18
В ДТП на Голанских высотах погиб мужчина, еще девять человек получили травмы
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На 98-м шоссе, в районе перекрестка Афик, произошло столкновение минибуса и легкового автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 35 лет, его смерть на месте констатировала бригада "скорой".
В этой аварии пострадали еще девять человек, один из которых (мужчина примерно 30 лет) получил травмы средней тяжести, остальные пострадали легко.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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