В ДТП на Голанских высотах погиб мужчина, еще девять человек получили травмы

На 98-м шоссе, в районе перекрестка Афик, произошло столкновение минибуса и легкового автомобиля. В результате аварии погиб мужчина примерно 35 лет, его смерть на месте констатировала бригада "скорой".

В этой аварии пострадали еще девять человек, один из которых (мужчина примерно 30 лет) получил травмы средней тяжести, остальные пострадали легко.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.