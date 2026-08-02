КСИР опровергает сообщения о американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу

Иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опровергло публикации о достигнутом США и Ираном соглашении, которое позволит возобновить проход судов через Ормузский пролив. "Пролив останется закрытым, пока США не прекратит враждебные действия", – говорится в сообщении.

Ранее 12-й израильский телеканал со ссылкой на информированные дипломатические источники сообщил, что минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам, что согласен на американо-оманское предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Компромиссное предложение, согласно публикации, предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход – по оманскому. Автор материала Барак Равид отмечает, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану.

Дипломаты, с которыми беседовал журналист, рассказали, что Оман потребовал от Ирана разъяснений, означает ли положительный ответ Аракчи, что на эти условия согласен и "Корпус стражей исламской революции". Выяснить это должны катарские посредники. Заявление Fars свидетельствует, что КСИР не согласен.