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Ближний Восток

КСИР опровергает сообщения о американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу

США
Иран
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 02 августа 2026 г., 13:37 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 13:58
КСИР опровергает сообщения о американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу
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КСИР опровергает сообщения о американо-иранском соглашении по Ормузскому проливу
AP Photo/Vahid Salemi

Иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, опровергло публикации о достигнутом США и Ираном соглашении, которое позволит возобновить проход судов через Ормузский пролив. "Пролив останется закрытым, пока США не прекратит враждебные действия", – говорится в сообщении.

Ранее 12-й израильский телеканал со ссылкой на информированные дипломатические источники сообщил, что минувшей ночью министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил посредникам, что согласен на американо-оманское предложение по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Компромиссное предложение, согласно публикации, предусматривает, что вход в Персидский залив будет осуществляться по иранскому фарватеру, а выход – по оманскому. Автор материала Барак Равид отмечает, что согласие Аракчи стало одной из главных причин решения президента США Дональда Трампа отменить удар по Ирану.

Дипломаты, с которыми беседовал журналист, рассказали, что Оман потребовал от Ирана разъяснений, означает ли положительный ответ Аракчи, что на эти условия согласен и "Корпус стражей исламской революции". Выяснить это должны катарские посредники. Заявление Fars свидетельствует, что КСИР не согласен.

Ближний Восток
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