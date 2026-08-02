Первое в Израиле приемное отделение для детей с аутизмом открылось в Нетании

В медицинском центре "Ланиадо" в Нетании при участии организации АЛУТ открылось первое в Израиле детское приемное отделение ("миюн а-еладим"), адаптированное для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ограничениями.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, инициаторы проекта рассчитывают в дальнейшем ввести эту модель и в других больницах Израиля.

До сих пор посещение приемного отделения нередко становилось для таких детей и их семей серьезным испытанием. Шум, яркий свет, большое количество людей, неожиданные прикосновения и отсутствие специальных условий зачастую осложняли оказание медицинской помощи.

Новый проект предусматривает не только создание адаптированной среды, но и изменение подхода к оказанию помощи. Медицинский персонал прошел специальную подготовку по вопросам аутизма, психологической травмы, особенностей коммуникации и распознавания признаков стресса у детей. В отделении оборудована сенсорная комната, используются средства сенсорной регуляции и отвлечения внимания, а также цифровые инструменты, помогающие подготовить семьи к посещению больницы.

Пилотный проект приемного отделения для детей с РАС будет сопровождаться исследованием, которое проводится совместно с Тель-Авивским университетом и должно оценить влияние новой модели на качество медицинской помощи и опыт пациентов, их родителей и медицинского персонала.

В АЛУТ подчеркивают, что ключевым элементом новой модели является активное участие родителей в процессе оказания помощи, поскольку именно они лучше других знают особенности своего ребенка, способы общения с ним и факторы, которые помогают снизить уровень стресса.