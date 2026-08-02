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Израиль

Жители Беэр-Шевы получили право на приобретение личного огнестрельного оружия

Беэр-Шева
Вооружения
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 02 августа 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 16:18
Жители Беэр-Шевы получили право на приобретение личного огнестрельного оружия
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Жители Беэр-Шевы получили право на приобретение личного огнестрельного оружия
Olivier Fitoussi/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение Беэр-Шевы в список населенных пунктов, жители которых могут претендовать на получение лицензии на личное огнестрельное оружие. Как сообщает "Сругим", речь идет о жителях районов Беэр-Шевы, которые включены в составленный ведомством список. При этом проживание на одной из включенных в список улиц не означает автоматического получения лицензии: каждый запрос будет рассматриваться индивидуально, а заявители должны соответствовать всем требованиям и критериям, установленным законом.

В последние годы в рамках реформы системы лицензирования оружия число населенных пунктов, жители которых получили право подавать заявления на получение лицензии, значительно выросло. В 2021 году такой статус получили шесть населенных пунктов, тогда как в 2019, 2020 и 2022 годах новые населенные пункты в список не включались. В 2023 году право было предоставлено 23 населенным пунктам, в 2024 году – еще 21, в 2025 году – 80.

С начала 2026 года в список были включены еще 126 населенных пунктов. После расширения реформы более 280 тысяч граждан получили лицензии на личное оружие, а число населенных пунктов, жители которых имеют право подавать заявления, превысило 200.

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