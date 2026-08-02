Трамп: США получили практически неограниченный доступ к недрам Украины

Президент США Дональд Трамп дал Real America's Voice интервью, в котором вновь заявил, что, если бы не он, Израиля бы не существовало. По его словам, выход из ядерной сделки и две проведенные против Ирана военные кампании не позволили режиму аятолл стать обладателем ядерного оружия.

Однако наиболее интересным оказалось заявление президента, связанное с заключенным США и Украиной в 2025 году соглашением, предусматривающим создание совместного инвестиционного фонда для восстановления Украины. Источником поступлений в фонд должны стать украинские полезные ископаемые.

"У них очень богатые и плодородные почвы, это касается и редкоземельных элементов. Мы подписали договор об этих элементах. Мы можем отправиться туда, когда захотим, и взять практически все, что захотим", – сказал Трамп.