Из-за рекордной жары Кинерет пересыхает, уровень воды упал до "красной линии"

С началом августа в районе Кинерета установилась самая жаркая погода с начала нынешнего лета. В воскресенье температура воздуха на побережье озера достигла 45 градусов.

Одновременно с этим уровень воды в Кинерете снизился до отметки 213 метров ниже уровня Средиземного моря – уровня, который в прошлом считался "нижней красной линией", сообщает в воскресенье 2 августа Walla.

В Союзе городов Кинерета призвали отдыхающих соблюдать меры предосторожности: пить больше воды, находиться в тени и не оставлять газовые баллоны для приготовления пищи под прямыми солнечными лучами из-за риска возгорания.

Несмотря на то что нынешняя отметка считается тревожной, в предыдущие годы уровень Кинерета был еще ниже. В частности, восемь лет назад в начале августа он был на 1,04 метра ниже, чем сегодня.

Первоначально официальной "нижней красной линией" считалась отметка 212 метров ниже уровня моря. Она была установлена с учетом технических возможностей насосной станции компании "Мекорот" в районе Сапир. После нескольких засушливых лет в конце 1980-х годов эту границу понизили до 213 метров, чтобы сохранить возможность водозабора.

Исторический минимум был зафиксирован в конце лета 2001 года, когда уровень воды опустился до 214,87 метра ниже уровня моря – на 1,87 метра ниже "нижней красной линии". Тогда была введена еще одна критическая отметка – "черная линия" на уровне 214 метров ниже уровня моря. При ее достижении забор воды прекращается из-за риска серьезного ущерба экосистеме озера и туристической отрасли.