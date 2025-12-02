Минюст против возвращения налога на землю

Министерство юстиции выступило против инициативы министерства финансов возродить налог на неиспользуемые земли под застройку, обнуленный в 2000 году.

За сутки до подачи проекта закона о государственном регулировании на утверждение правительством минюст направил возражение против его основного пункта, утверждая, что возрождение налога непропорционально ущемляет арабское и друзское население Израиля.

Для этих двух групп населения характерно владение частными земельными участками без застройки из-за культурного восприятия земли как семейного актива для будущих поколений.

Как следствие, друзские и арабские населенные пункты страдают от серьезной жилищной скученности, в то время как в центре этих населенных пунктов находятся пустующие земельные участки, которые владеющие ими семьи сохраняют для будущих поколений.

Друзы и арабы составляют около 20% населения Израиля, однако их доля во владении незастроенными землями под застройку оценивается в 40%. Стоимость земли в друзских и арабских населенных пунктах относительно низка, поскольку они расположены в основном на периферии.

В министерстве также подчеркивают, что в этих двух группах населения будет сложно достичь соглашений о строительстве или продаже земельных участков из-за большого количества случаев долевой собственности (множество владельцев недвижимости, когда у каждого владельца есть неопределенная доля в ней) - которая возникает на землях, находящихся во владении на протяжении поколений.

Следует отметить, что налог на недвижимость был обнулен (не отменен) в 2000 году именно из-за проблем с его расчетом и сбором, и долги по налогу до его обнуления до сих пор нередко являются камнем преткновения в продвижении сделок с такими участками.