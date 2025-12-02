Прогноз OECD на 2025 год оптимистичнее прогнозов минфина и Банка Израиля

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала новый прогноз по экономике Израиля, сохранив оценку роста ВВП на 2025 год на уровне 3,3%, что выше прогнозов министерства финансов и Банка Израиля (3%).

В то же время прогноз OECD на 2026 год – 4,9%, что ниже прогноза в 5,2% от минфина и Банка Израиля.

Фактически, в среднесрочной перспективе прогнозы всех трех структур схожи.

В OECD отмечают снижение интенсивности боевых действий после освобождения заложников и соглашения о прекращении огня, и ожидают расширения экономической активности.

При этом в организации оценивают, что к концу 2026 года уровень инфляции все еще будет оставаться относительно высоким – 2,4%, по сравнению с прогнозом Банка Израиля в 2,2%.

Аналитики агентства не верят в обещание министра финансов Бецалеля Смотрича сдержать дефицит госбюджета в рамках 3,2% от ВВП, и оценивают его в 4,1% на конец 2026 года из-за высоких расходов на оборону.