x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 19:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 19:08
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Прогноз OECD на 2025 год оптимистичнее прогнозов минфина и Банка Израиля

OECD
Экономические прогнозы
время публикации: 02 декабря 2025 г., 19:05 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 19:05
Прогноз OECD на 2025 год оптимистичнее прогнозов минфина и Банка Израиля
AP Photo/Ariel Schalit

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) опубликовала новый прогноз по экономике Израиля, сохранив оценку роста ВВП на 2025 год на уровне 3,3%, что выше прогнозов министерства финансов и Банка Израиля (3%).

В то же время прогноз OECD на 2026 год – 4,9%, что ниже прогноза в 5,2% от минфина и Банка Израиля.

Фактически, в среднесрочной перспективе прогнозы всех трех структур схожи.

В OECD отмечают снижение интенсивности боевых действий после освобождения заложников и соглашения о прекращении огня, и ожидают расширения экономической активности.

При этом в организации оценивают, что к концу 2026 года уровень инфляции все еще будет оставаться относительно высоким – 2,4%, по сравнению с прогнозом Банка Израиля в 2,2%.

Аналитики агентства не верят в обещание министра финансов Бецалеля Смотрича сдержать дефицит госбюджета в рамках 3,2% от ВВП, и оценивают его в 4,1% на конец 2026 года из-за высоких расходов на оборону.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook