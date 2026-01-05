x
Фото

"Земля, текущая молоком": протест фермеров на севере Израиля. Фоторепортаж

время публикации: 05 января 2026 г., 13:26 | последнее обновление: 05 января 2026 г., 13:26

Фото: Ayal Margolin/Flash90

В Израиле продолжаются акции протеста фермеров против молочной реформы. Они разливают молоко на перекрестках, выбрасывают фрукты и овощи.

По утверждению фермеров, молочная реформа нанесет смертельный удар по отрасли и приведет к закрытию около 400 ферм в мошавах и кибуцах на периферии, что подорвет продовольственную безопасность Израиля.

Кроме того, фермеры протестуют против политики правительства по беспошлинному импорту сельскохозяйственной продукции из США и других стран, в то время как израильская продукция экспортируется с пошлинами, без поддержки и защиты местного сельского хозяйства.

"Молочная реформа" в Израиле предполагает отмену действующего режима планирования отрасли и производственных квот и переход к более открытому рынку. Одновременно предлагается заменить "целевую цену" для сырого молока механизмом "цены защиты" (переходное снижение примерно на 15%) и существенно расширить импорт (включая рост импортных квот/снятие барьеров), чтобы усилить конкуренцию и снизить цены для потребителей. Эта реформа может привести к некоторому снижению цен, но угрожает существованию многих ферм.

Фото
