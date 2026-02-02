Эмир Катара подписал указ, регулирующий права палестинских рабочих

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани подписал указ, регулирующий порядок найма иностранных рабочих из Палестинской автономии.

Указ базируется на соглашении, подписанном между Палестинской администрацией и Катаром в 2025 году, и открывает возможности работы в эмирате для жителей автономии, обладающих востребованными специальностями.

Напомним, что Израиль прекратил давать разрешения на работу для жителей Палестинской автономии после резни 7 октября 2023 года.