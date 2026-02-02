x
02 февраля 2026
|
последняя новость: 23:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2026
|
02 февраля 2026
|
последняя новость: 23:09
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Эмир Катара подписал указ, регулирующий права палестинских рабочих

Катар
Рынок труда
Палестинская администрация
время публикации: 02 февраля 2026 г., 23:09 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 23:09
Эмир Катара подписал указ, регулирующий права палестинских рабочих
Flash90. Фото: А.Паруш

Эмир Катара Тамим бин Хамад аль Тани подписал указ, регулирующий порядок найма иностранных рабочих из Палестинской автономии.

Указ базируется на соглашении, подписанном между Палестинской администрацией и Катаром в 2025 году, и открывает возможности работы в эмирате для жителей автономии, обладающих востребованными специальностями.

Напомним, что Израиль прекратил давать разрешения на работу для жителей Палестинской автономии после резни 7 октября 2023 года.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook