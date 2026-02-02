x
02 февраля 2026
02 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Украина признала иранский КСИР террористической организацией

Украина
КСИР
Террористы
время публикации: 02 февраля 2026 г., 22:16 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 22:22
Украина признала иранский КСИР террористической организацией
AP Photo/Vahid Salemi

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о внесении иранского Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций. Несколькими днями ранее такое же решение принял Европейский Союз.

"Украина поддерживает народы, которые ценят свободу и действительно готовы за нее бороться. Весь мир видит, что происходит в Иране, какое количество убийств, и как иранский режим вкладывался в распространение войны и насилия в регионе и мире", – сказал глава государства.

"Украина не забудет ни один из тысяч "шахедов", которые бьют по нашим городам и селам, по нашим людям", – сказал Зеленский, добавив, что все террористы в мире заслуживают одинакового отношения и осуждения: "Нельзя позволить им победить".

Напомним: 28 января министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем Х-блоге сообщил о телефонном разговоре с украинским коллегой Андреем Сибигой. "Я подчеркнул необходимость того, чтобы украинский парламент признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией", - написал он.

29 января министры иностранных дел всех 27 стран ЕС единогласно проголосовали за признание иранского КСИР террористической организацией. В ответ Иран провозгласил "террористическими организациями" вооруженные силы государств Евросоюза.

