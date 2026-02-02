Советник аятоллы Хаменеи повторил: "Иран ответит на любую атаку США ударом по Израилю"

Советник иранского лидера по вопросам безопасности Али Шамхани повторил, что Иран нанесет удар по Израилю в случае американской атаки на Исламскую Республику. Это заявление было сделано в интервью гендиректору ливанского телеканала "Аль-Маядин" Гассану бин Джеддо. На это интервью Шамхани пришел не в гражданской одежде, как делал обычно, а в военной форме. По его словам, это демонстрирует готовность его страны к любому повороту событий.

"Израиль и Америка – не две разные сущности, а одна. Это доказано фактами. Предположение, что Америка нас атакует и при этом Израиль останется в стороне, в корне ошибочно. Израиль определенно будет в это вовлечен, и мы должны будем ответить соответствующим образом", – заявил Шамхани. На прямой вопрос журналиста: "Вы нанесете удар по Израилю?", Шамхани ответил: "Безусловно".

Шамхани подчеркнул, что в случае новой войны, Иран не будет проявлять сдержанность, как это было во время 12-дневной войны в июне 2024 года.

В этом интервью Али Шамхани также говорил о том, что Иран готов к переговорам с США, но исключительно по ядерной программе.