Участник войны против Украины приговорен к 15 годам колонии за изнасилование ребенка

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга приговорил к 15 годам колонии строгого режима участника войны в Украине и православного блогера Клауда Роммеля, признав его виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Пострадавшая – девочка 2013 года рождения, дочь бывшей сожительницы преступника.

"Используя свой авторитет взрослого, умышленно, он неоднократно совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, причинив, таким образом, ей нравственные страдания, физическую боль, нарушив ее половую неприкосновенность, нормальное половое, психическое и нравственное развитие", – сообщает пресс-служба суда.

Преступления совершались с января 2021 года по февраль 2024 года, то есть когда они начались, девочке было семь лет. "Он же совершил ее изнасилование, то есть половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", – добавляет пресс-служба.

В феврале 2024 года мать ребенка пожаловалась на своего сожителя в полицию, и тот, пытаясь избежать расследования, отправился на войну против Украины, где был ранен и вернулся на излечение. В октябре 2024 года он был задержан в Санкт-Петербурге. Свою вину насильник отрицал.