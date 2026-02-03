x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 00:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 00:34
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Комитет для управления Газой самовольно изменил свою эмблему на герб Палестинской автономии

Газа
Израиль
время публикации: 03 февраля 2026 г., 00:34 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 00:48
Комитет для управления Газой самовольно изменил свою эмблему на герб Палестинской автономии
NCAG

Канцелярия премьер-министра Израиля распространила заявление, в котором говорится, что Национальный комитет для управления Газой (NCAG) самовольно внес изменения в согласованную ранее эмблему этой организации, и эти изменения не будут приняты.

На эмблеме, согласованной и утвержденной Израилем, был изображен восстающий из пепла Феникс. Она была перегружена множеством других деталей: водная поверхность, церковь и мечеть на фоне небоскребов. Центральным элементом эмблемы, опубликованной 2 февраля NCAG, также является птица, но не Феникс, а орел Саладина – символ арабского национализма. При этом сама эмблема полностью повторяет герб Палестинской автономии с единственным отличием – надпись гласит, что это NCAG.

"Израиль не примет использование символа Палестинской автономии и Палестинская автономия не будет участвовать в управлении Газой", – говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

850-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2026

Reuters: ХАМАС добивается включения 10 тысяч своих боевиков в новую администрацию Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 февраля 2026

Пограничный переход "Рафиах" открывается в тестовом режиме