Комитет для управления Газой самовольно изменил свою эмблему на герб Палестинской автономии

Канцелярия премьер-министра Израиля распространила заявление, в котором говорится, что Национальный комитет для управления Газой (NCAG) самовольно внес изменения в согласованную ранее эмблему этой организации, и эти изменения не будут приняты.

На эмблеме, согласованной и утвержденной Израилем, был изображен восстающий из пепла Феникс. Она была перегружена множеством других деталей: водная поверхность, церковь и мечеть на фоне небоскребов. Центральным элементом эмблемы, опубликованной 2 февраля NCAG, также является птица, но не Феникс, а орел Саладина – символ арабского национализма. При этом сама эмблема полностью повторяет герб Палестинской автономии с единственным отличием – надпись гласит, что это NCAG.

"Израиль не примет использование символа Палестинской автономии и Палестинская автономия не будет участвовать в управлении Газой", – говорится в заявлении канцелярии израильского премьер-министра.