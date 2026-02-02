x
Экономика

Смотрич пригрозил фермерам отменить пошлины на молоко

Бецалель Смотрич
Сельское хозяйство
время публикации: 02 февраля 2026 г., 22:15 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 22:15
Смотрич пригрозил фермерам отменить пошлины на молоко
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что если фермеры выполнят свою угрозу прекратить поставки молока, он снимет все пошлины на импорт молока и молочной продукции.

"Это моя компетенция как министра финансов. Я обязан позаботиться, чтобы у граждан Израиля были сыр и молоко по доступным ценам", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Объединение производителей молока объявили о намерении со вторника, 3 февраля, прекратить поставку молока на молочные заводы.

