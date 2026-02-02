x
Израиль

Во время свадьбы жених потерял сознание и был реанимирован

Мада
время публикации: 02 февраля 2026 г., 22:38 | последнее обновление: 02 февраля 2026 г., 22:48
Flash90. Фото: Я.Науми

35-летний жених потерял сознание на собственной свадьбе, которая отмечалась в зале торжеств одного из кибуцев в центре страны. У мужчины остановилось сердце, когда он танцевал с родственниками и гостями.

Жениху повезло, так как среди гостей находились парамедики и фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Пресс-служба организации сообщила, что реанимационные мероприятия были начаты до приезда "скорой". После того, как работа его сердца была восстановлена, он был доставлен в больницу "Каплан". Состояние мужчины тяжелое.

Израиль
