x
07 января 2026
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2026
|
07 января 2026
|
последняя новость: 10:53
07 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Саудовская Аравия снимает ограничения на иностранные инвестиции через биржу Эр-Рияда

Биржа
Саудовская Аравия
время публикации: 07 января 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 07 января 2026 г., 09:59
Саудовская Аравия снимает ограничения на иностранные инвестиции через биржу Эр-Рияда
AP Hasan Jamali

Саудовское управление рынка капитала (CMA) объявило, что с 1 февраля иностранные инвесторы смогут напрямую инвестировать на местной фондовой бирже без необходимости соответствовать особым условиям или иметь специальный регуляторный статус.

Данный шаг призван облегчить приток иностранного капитала, углубить ликвидность и укрепить позиции биржи Эр-Рияда на международной арене.

В рамках изменений регулятор отменяет механизм Qualified Foreign Investor, который до сих пор позволял прямые инвестиции только иностранным институциональным инвесторам, соответствовавшим ряду критериев, включая размер активов, стаж деятельности и постоянный доступ к местному рынку.

Отмена этого определения фактически открывает саудовский рынок для всех иностранных инвесторов и сокращает регуляторные барьеры.

В саудовском управлении рынка капитала отметили, что открытие рынка должно поддержать приток международного капитала и повысить ликвидность акций и других финансовых инструментов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook