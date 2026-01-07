Саудовская Аравия снимает ограничения на иностранные инвестиции через биржу Эр-Рияда

Саудовское управление рынка капитала (CMA) объявило, что с 1 февраля иностранные инвесторы смогут напрямую инвестировать на местной фондовой бирже без необходимости соответствовать особым условиям или иметь специальный регуляторный статус.

Данный шаг призван облегчить приток иностранного капитала, углубить ликвидность и укрепить позиции биржи Эр-Рияда на международной арене.

В рамках изменений регулятор отменяет механизм Qualified Foreign Investor, который до сих пор позволял прямые инвестиции только иностранным институциональным инвесторам, соответствовавшим ряду критериев, включая размер активов, стаж деятельности и постоянный доступ к местному рынку.

Отмена этого определения фактически открывает саудовский рынок для всех иностранных инвесторов и сокращает регуляторные барьеры.

В саудовском управлении рынка капитала отметили, что открытие рынка должно поддержать приток международного капитала и повысить ликвидность акций и других финансовых инструментов.