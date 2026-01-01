Три табачные компании объявили о повышении цен на сигареты в Израиле на 5-7%

Табачные компании Philip Morris Israel, Dubek и Globrands объявили о повышении цен на табачные изделия, вступающем в силу с 1 января.

Как сообщает The Marker, цены выросли в среднем на 5-7%. Среди подорожавших марок: Marlboro и L&M от Philip Morris, Nobles и Time от Dubek, а также Camel и Winston от Globrands.

Так, рекомендованная розничная цена пачки сигарет Nobles составит 37 шекелей согласно уведомлению Dubek, а пачка Marlboro Touch будет стоить 38 шекелей согласно уведомлению Philip Morris Israel. При этом конечную цену для потребителя устанавливают сами ритейлеры и продавцы.

Напомним, что в марте 2024 года цены на табачные изделия выросли примерно на 7% вследствие повышения акциза.