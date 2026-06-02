Bosch закрывает два центра НИОКР в Израиле
время публикации: 02 июня 2026 г., 21:52 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 21:52
Германская корпорация Bosch закрывает свой израильские центры исследований в области искусственного интеллекта, действовавшие в Тель-Авиве и Хайфе, сообщает издание Handelsblatt.
Около 30 сотрудников обоих центров будут уволены.
Процесс закрытия ожидается завершить до конца июня. Несмотря на ликвидацию исследовательских и опытно-конструкторских офисов, Bosch заявил, что сохранит коммерческое присутствие в Израиле через дочерние компании и дилерскую сеть.
По словам директора по корпоративным коммуникациям Bosch Матиаса Якоша, решение было обусловлено экономическими и стратегическими соображениями, а не политическими причинами: Bosch готовится к реструктуризации, в ходе которой планируется сократить около 20 тысяч сотрудников по всему миру.