Верховный суд снизил гонорары и выплаты в представительских исках о доступности для инвалидов

время публикации: 02 июня 2026 г., 21:24 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 21:26
Верховный суд вынес прецедентное решение, меняющее порядок начисления адвокатских гонораров и выплат истцам в представительских исках о доступности среды для людей с ограниченными возможностями.

В подавляющем большинстве такие иски завершаются неденежными мерами защиты. Судьи Ноам Сольберг, Офер Гроскопф и Рут Ронен приняли решение изменить предыдущий прецедент об исчислении гонораров, постановив, что расчет должен производиться по глобальному методу, а не по процентному.

Решение было принято в рамках рассмотрения представительского иска против муниципалитета Лода, и привело к снижению гонорара адвоката с 480 до 300 тысяч шекелей, а вознаграждения истца - со 160 до 100 тысяч шекелей.

В рамках иска муниципалитет обвинялся в необеспечении доступности автобусных остановок. Стороны достигли мирового соглашения, в рамках которого муниципалитет обязался провести аудит доступности и устранить все выявленные нарушения.

Муниципалитет также принял обязательство создать общественный комплекс для всего населения стоимостью около 4 миллионов шекелей, включающий тренажерное оборудование для людей с нарушениями подвижности.

