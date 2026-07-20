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Израиль

Явка на праймериз в партии "Демократим" составила 86%. Итоги

Демократим
Яир Голан
Выборы 2026
время публикации: 20 июля 2026 г., 20:38 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 20:45
Явка на праймериз в партии "Демократим" составила 86%. Итоги
Avshalom Sassoni/Flash90

Завершилось голосование на праймериз партии "Демократим". В нем приняли участие более 97 тысяч из 112 тысяч зарегистрированных членов партии. Явка на праймериз составила 86%.

Первое место в избирательном списке заранее закреплено за председателем партии Яиром Голаном. По итогам голосования второе место заняла Наама Лазими, третье – Гилад Карив, четвертое – Эфрат Райтен, пятое – Яир Финк.

Шестое место, зарезервированное за представителем МЕРЕЦ, получила Габи Ласки. Далее в списке расположились Омри Ронен, Михаль Розин, Моше Редман-Абутбуль, Сумайя Башир и Нимрод Шефер.

Всего за места в списке боролся 51 кандидат. Согласно уставу партии, при его формировании применяется чередование мужчин и женщин. Отдельные позиции были зарезервированы за представителями МЕРЕЦ, сельских районов и национальных меньшинств.

Израиль
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