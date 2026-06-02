x
02 июня 2026
|
последняя новость: 12:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июня 2026
|
02 июня 2026
|
последняя новость: 12:27
02 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Одобрен план строительства нового поселка около границы с Газой

Недвижимость
Негев
время публикации: 02 июня 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 12:01
Одобрен план строительства нового поселка около границы с Газой
Chaim Goldberg/Flash90

Южная окружная комиссия по планированию и строительству одобрила план создания нового населенного пункта Ханун в региональном совете Сдот-Негев. Поселок будет построен к востоку от кибуца Саад и к северу от шоссе 25, недалеко от границы Газы.

План предусматривает строительство около 500 единиц жилья на территории примерно 950 дунамов. В населенном пункте должны быть построены региональный образовательный комплекс, общественно-деловой центр, медицинская клиника, центр устойчивости общины и торгово-трудовая зона.

В проект включены разные типы жилья: частные и двухсемейные дома, более плотная застройка, а также небольшие квартиры средней площадью до 80 кв. м, рассчитанные в том числе на молодые семьи. Поселок планируется как смешанная религиозно-светская и многопоколенческая община.

В рамках проекта также предусмотрены "Парк долины" и работы по регулированию русла Нахаль-Саад: участок русла длиной около 2 км будет перенесен южнее, ближе к железнодорожной линии, с восстановлением природного характера потока.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 30 декабря 2024

Утвержден план удвоения населения Нетивота