последняя новость: 14:03
Ближний Восток

Представитель иранского командования: "Впереди война"

США
Война с Ираном
Иран
время публикации: 02 июня 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 02 июня 2026 г., 13:03
Представитель иранского командования: "Впереди война"
AP Photo/Vahid Salemi

Высокопоставленный представитель оперативного командования иранской армии "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади выразил уверенность, что война с США неизбежна, поскольку американцы требуют от Ирана полной капитуляции.

"Капитуляции не будет, впереди война, и мы еще не открыли всех своих победных карт. У нас таких много, и в случае необходимости мы ими воспользуемся. Мы никогда не сдадимся. И война нас не пугает", – заявил он.

Тем временем, пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохеби сообщил, что за прошедшее после окончания войны время военный потенциал Ирана значительно вырос. "Если враг решит вернуться на поле боя, другими будут и вооружения, и действия и география", – заявил он.

Ближний Восток
