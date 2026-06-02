Представитель иранского командования: "Впереди война"

Высокопоставленный представитель оперативного командования иранской армии "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади выразил уверенность, что война с США неизбежна, поскольку американцы требуют от Ирана полной капитуляции.

"Капитуляции не будет, впереди война, и мы еще не открыли всех своих победных карт. У нас таких много, и в случае необходимости мы ими воспользуемся. Мы никогда не сдадимся. И война нас не пугает", – заявил он.

Тем временем, пресс-секретарь Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Мохеби сообщил, что за прошедшее после окончания войны время военный потенциал Ирана значительно вырос. "Если враг решит вернуться на поле боя, другими будут и вооружения, и действия и география", – заявил он.