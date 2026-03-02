В ОАЭ ракетой повредило дата-центр Amazon
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:59 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 08:59
Amazon Web Services сообщила об отключении связи в одном из своих дата-центров в Объединенных Арабских Эмиратах после пожара на объекте.
Согласно сообщению, в одной из "зон доступности" компании произошло "падение объектов" (ракеты или обломков), приведшее к возгоранию.
Согласно информации на сайте Amazon, зона доступности может включать один или несколько дата-центров. По данным карты покрытия компании, в ОАЭ расположены три такие зоны.