В ОАЭ ракетой повредило дата-центр Amazon

Amazon Web Services сообщила об отключении связи в одном из своих дата-центров в Объединенных Арабских Эмиратах после пожара на объекте.

Согласно сообщению, в одной из "зон доступности" компании произошло "падение объектов" (ракеты или обломков), приведшее к возгоранию.

Согласно информации на сайте Amazon, зона доступности может включать один или несколько дата-центров. По данным карты покрытия компании, в ОАЭ расположены три такие зоны.