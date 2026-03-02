Завершена идентификация тел девяти погибших при попадании ракеты в Бейт-Шемеше

В Национальном центре судебной медицины завершена процедура идентификации тел израильтян, погибших в воскресенье, 1 марта, в результате попадания баллистической ракеты из Ирана в здание бомбоубежища в Бейт-Шемеше.

В ходе идентификации применялись различные научные методы для максимально быстрой и точной процедуры опознания погибших. "Это самый сложный и тяжелый инцидент, с которым мы столкнулись с начала операции рычание льва, поэтому усилия по идентификации продолжались несколько часов", – отметил глава отдела судебно-медицинских клинических исследований доктор Рикардо Нахман.