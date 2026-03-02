Tesla Israel открыла опцию сделок trade-in

После трех лет переговоров Tesla Israel объявила об открытии для владельцев электромобилей Tesla в Израиле опции trade-in, то есть возможности отдать свой старый электромобиль в зачет стоимости нового.

В то время, как в США и Европе Tesla, как правило, проводит сделки trade-in самостоятельно, размещая объявления о продаже электромобилей со вторых рук у себя на сайтах, система trade-in Tesla Israel будет управляться внешней компанией Trade Mobile.