x
02 марта 2026
|
последняя новость: 10:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 10:08
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Tesla Israel открыла опцию сделок trade-in

Автомобили
время публикации: 02 марта 2026 г., 09:26 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 09:34
Tesla Israel открыла опцию сделок trade-in
AP Noah Berger

После трех лет переговоров Tesla Israel объявила об открытии для владельцев электромобилей Tesla в Израиле опции trade-in, то есть возможности отдать свой старый электромобиль в зачет стоимости нового.

В то время, как в США и Европе Tesla, как правило, проводит сделки trade-in самостоятельно, размещая объявления о продаже электромобилей со вторых рук у себя на сайтах, система trade-in Tesla Israel будет управляться внешней компанией Trade Mobile.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 февраля 2026

Tesla начинает испытания автономного вождения на дорогах Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 ноября 2025

Tesla открыла центр обслуживания на севере Израиля