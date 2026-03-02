x
02 марта 2026
02 марта 2026
02 марта 2026
Израиль

Эяль Замир: "Следует быть готовыми, что противостояние с "Хизбаллой" будет затяжным"

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:47
Эяль Замир: "Следует быть готовыми, что противостояние с "Хизбаллой" будет затяжным"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе оперативного совещания начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил, что ЦАХАЛ начал наступательную операцию против "Хизбаллы", перейдя из формата только оборонительных действий.

"Следует подготовиться к тому, что эта война продлится много дней, необходима сильная оборона, и мы сейчас осуществляем волновые наступления, используя все оперативные возможности", – подчеркнул Замир.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

3-й день войны "Рычание льва": атаки не только из Ирана, но и из Ливана