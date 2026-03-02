Эяль Замир: "Следует быть готовыми, что противостояние с "Хизбаллой" будет затяжным"
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 09:00
В ходе оперативного совещания начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир сообщил, что ЦАХАЛ начал наступательную операцию против "Хизбаллы", перейдя из формата только оборонительных действий.
"Следует подготовиться к тому, что эта война продлится много дней, необходима сильная оборона, и мы сейчас осуществляем волновые наступления, используя все оперативные возможности", – подчеркнул Замир.