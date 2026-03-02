В Кувейте разбился американский F-15
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 08:50
В Кувейте потерпел крушение самолет F-15 американских ВВС. Пилот успел катапультироваться и выжил. Что стало причиной падения самолета, на данном этапе неизвестно.
Иран поспешил объявить, что F-15 был сбит ПВО Исламской республики. Распространяется также информация, что инцидент стал результатом "дружественного огня".
Министерство обороны США и Центральное командование от комментариев пока воздерживаются.