В Кувейте разбился американский F-15

В Кувейте потерпел крушение самолет F-15 американских ВВС. Пилот успел катапультироваться и выжил. Что стало причиной падения самолета, на данном этапе неизвестно.

Иран поспешил объявить, что F-15 был сбит ПВО Исламской республики. Распространяется также информация, что инцидент стал результатом "дружественного огня".

Министерство обороны США и Центральное командование от комментариев пока воздерживаются.