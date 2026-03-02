x
02 марта 2026
|
последняя новость: 08:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 марта 2026
|
02 марта 2026
|
последняя новость: 08:47
02 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

В Кувейте разбился американский F-15

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 08:50
В Кувейте разбился американский F-15
AP Photo/Matt Cilley

В Кувейте потерпел крушение самолет F-15 американских ВВС. Пилот успел катапультироваться и выжил. Что стало причиной падения самолета, на данном этапе неизвестно.

Иран поспешил объявить, что F-15 был сбит ПВО Исламской республики. Распространяется также информация, что инцидент стал результатом "дружественного огня".

Министерство обороны США и Центральное командование от комментариев пока воздерживаются.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Иранцы продолжают атаковать цели в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 02 марта 2026

Лариджани: Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном