Банк "Леуми" оплатит проживание в отеле для израильтян старше 80 лет, не имеющих защищенной комнаты

Банк "Леуми" анонсировал проект "Безопасное место", в рамках которого он оплатит 1000 гостиничных номеров в отелях сети "Фатталь", в которых имеются защищенные помещения.

Номера предназначены для бесплатного проживания израильтян старше 80 лет, у которых дома нет доступного защищенного помещения или чье жилье пострадало от ракетного обстрела.

Регистрация откроется на сайте банка "Леуми" для клиентов всех банков с 08:00 вторника, 3 марта.