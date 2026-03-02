x
02 марта 2026
Экономика

Банк "Леуми" оплатит проживание в отеле для израильтян старше 80 лет, не имеющих защищенной комнаты

Банк Леуми
время публикации: 02 марта 2026 г., 22:34
Банк "Леуми" оплатит проживание в отеле для израильтян старше 80 лет, не имеющих защищенной комнаты
Flash90/Miriam Alster

Банк "Леуми" анонсировал проект "Безопасное место", в рамках которого он оплатит 1000 гостиничных номеров в отелях сети "Фатталь", в которых имеются защищенные помещения.

Номера предназначены для бесплатного проживания израильтян старше 80 лет, у которых дома нет доступного защищенного помещения или чье жилье пострадало от ракетного обстрела.

Регистрация откроется на сайте банка "Леуми" для клиентов всех банков с 08:00 вторника, 3 марта.

