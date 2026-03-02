x
Экономика

Иерусалимский трамвай возобновит работу 3 марта

Война с Ираном
Транспорт
Иерусалим
время публикации: 02 марта 2026 г., 22:30 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 22:30
Иерусалимский трамвай возобновит работу 3 марта
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Министерство транспорта и национальное управление общественного транспорта сообщили в понедельник, 2 марта, что компания "Кфир" с завтрашнего дня вновь запустит иерусалимский трамвай.

Трамвай будет работать в режиме чрезвычайной ситуации в соответствии с указаниями Службы тыла, чтобы предоставить транспортное решение работникам чрезвычайных служб и жизненно важных предприятий.

Трамвай будет ходить с 05:15 до 22:00.

