Импорта молока не будет, Дихтер просит главных раввинов помочь предотвратить дефицит

Министр сельского хозяйства Ави Дихтер обратился к главным раввинам Израиля с просьбой выдать израильским молокозаводам особое разрешение на работу в праздники и по субботам силами нееврейских сотрудников, сообщает "Калькалист".

В письме на имя главного сефардского раввина Давида Йосефа и главного ашкеназского раввина Калмана Бера министр признает, что объявленное две недели назад освобождение от пошлины на импорт молока оказалось неэффективным инструментом для предотвращения дефицита в период осенних праздников.

"В этой ситуации я обращаюсь к вам за помощью в разрешении необходимой и исключительной деятельности в субботу и праздник, которая будет выполняться на молокозаводах исключительно нееврейскими работниками и в течение ограниченного времени (до завершения периода праздников), исключительно для розлива питьевого молока. Этот шаг сможет значительно сократить ожидаемый ущерб продовольственной безопасности жителей Израиля в период праздников", - говорится в письме.

Одной из причин ожидаемого дефицита является выпадение периода праздников на будние дни, что приведет к простою молокозаводов на протяжении 9 дней подряд, что превышает сроки хранения необработанного молока.

Попытка обойтись беспошлинным импортом, как два года назад, оказалась неудачной, поскольку польские поставщики, к у которых закупалось молоко в 2023 году, сейчас направляют все свободные мощности на снабжение Германии, где поголовье крупного рогатого скота пострадало от эпидемии. Организация импорта из других стран требует существенно большего срока для подготовки.

Следует отметить, что в начале войны, когда на рынке также образовался дефицит молока, к главным раввинам уже обращались с такой просьбой, но получили отказ.