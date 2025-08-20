Минфин отменил пошлину на импорт молока в Израиль во избежание дефицита

Министр финансов Бецалель Смотрич подписал в среду, 20 августа, указ об отмене пошлины на импорт в Израиль свежего молока.

Указ действителен на полгода, до 28 февраля, чтобы обеспечить рентабельность импорта. Необходимость указа обусловлена опасениями возникновения дефицита молока на рынке в период осенних праздников (потребительские организации утверждают, что дефицит имеет место уже сейчас, поскольку с прилавков магазинов практически исчезли наиболее дешевые сорта молока, цены на которые регулируются государством).

Ранее сообщалось, что минфин обратился к бизнесмену Рами Леви, импортировавшему молоко в период дефицита в 2023 году, чтобы проверить готовность возобновить импорт. Тот ответил, что готов заняться импортом только при условии, что освобождение от пошлины будет предоставлено на срок не менее полугода.

Даган Ярэль, генеральный директор Ассоциации производителей молока, осудил подписание указа, назвав его шагом, "оторванным от реальности и лишенным логики и национальной ответственности".

По его словам, указ не имеет никакого отношения к продовольственной безопасности израильтян: "Мы предлагали альтернативы на период праздников, чтобы предотвратить дефицит молока из-за требований кашрута, однако они даже не рассматривались. Вместо этого государство предпочло дать награду горстке сетей и импортеров, которые контролируют продовольственный рынок, и попутно нанести ущерб фермерам из окрестностей Газы и границы с Ливаном, вместо этого вознаградив польских фермеров".